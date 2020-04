Coronavirus - Finir à huis clos ? Caïazzo contraint de s'y résoudre

C'est désormais une quasi certitude : si la saison 2019-2020 venait à reprendre à France, les matches se dérouleraient à huis clos. Un scénario qui n'enchante guère Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne et également de Première Ligue, le syndicat des présidents de clubs de Ligue 1.

"Finir à huis clos ? Ce n'est pas la solution que nous préférons, mais ce sera certainement ce qui se mettra en place si on ne peut faire autrement. C'est un crève-coeur", a-t-il affirmé dans les colonnes du quotidien Le Monde, et de poursuivre : "Notre finale de Coupe de France face au PSG à huis clos, je n'ai même pas envie de l'imaginer ni de la jouer. Mais on ne va pas déclarer forfait !"