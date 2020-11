Coronavirus - France : Marcineanu promet un retour du public 'dès que possible'

Présente dans l'émission RMC Sport Show sur RMC, Roxana Maracineanu, la ministre déléguée aux Sports, a fait un point sur le retour du public dans les stades. La politicienne s'est d'abord félicitée de voir, encore aujourd'hui, du sport à la télé malgré le re-confinement et assure que les spectateurs seront de retour "dès que possible". "Déjà, c'est une grande réussite pour nous qu'il puisse y avoir aujourd'hui du spectacle sportif à la télévision. La dernière fois, j'étais au match PSG-OL (en D1 féminine, ndlr), il y avait des chants de supporters, certes enregistrés, mais cela faisait vraiment du bien. Maintenant, j'ai envie que les spectateurs reviennent en vrai. On espère dès que possible. Quand on aura la chance de voir moins d'images dramatiques en provenances des hôpitaux, à ce moment-là, sans doute, on pourra revenir plus facilement", a-t-elle déclaré.

Maracineanu a aussi confirmé le retour du public avec des jauges adaptées à la capacité du stade. "Vous avez vu les annonces du président. Quand ça repartira, ça repartira avec ce qu'on appelle une jauge relative à la surface du stade, confirme la ministre. C'est acté. Le nombre de personnes ? On ne peut pas le dire encore. Ce sont les données du ministère de la Santé qui dirigent tout cela."