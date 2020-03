Coronavirus - Hellas Vérone : Eysseric décrit la situation en Italie

L'Italie est le pays européen le plus touché par l'épidémie du coronavirus et la Serie A a été le premier championnat à fermer ses portes. Contacté par nos confrères de Téléfoot, Valentin Eysseric (27 ans, 1 match joué en championnat cette saison), le milieu de terrain offensif de l'Hellas Vérone, a évoqué la situation régnant actuellement dans la Botte.

"On est vraiment confinés toute la journée. On a interdiction de sortir, à part pour faire quelques courses et aller à la pharmacie. On n’a pas le droit de faire notre travail. On n’est pas du tout prêt à reprendre le championnat, ni même l’entraînement. Je pense que ça sera beaucoup plus long que ce qu’on nous a dit au début...", a expliqué l'ancien joueur de l'OGC Nice.