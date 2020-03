Coronavirus - Inter Milan : le confinement pèse sur le moral de Lukaku

Le confinement, imposé en Italie pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, prolongé jusqu'au 3 avril prochain, pèse sur le moral de l'avant-centre de l'Inter Milan, Romelu Lukaku (26 ans). Dans les colonnes de La Dernière Heure, le Diable Rouge (35 matches et 23 buts toutes compétitions confondues cette saison) a fait part de certains manques de plus en plus importants.

"La vie normale me manque. Être chez ma maman, être avec mon fils, chez mon frère. Le contact avec les gens que tu aimes. Tu dois tout le temps être extrêmement prudent. Ma maman a du diabète. Donc, je ne peux pas aller lui faire un câlin chez elle. Elle ne sort plus. Nous lui avons clairement dit, mon frère et moi : tu ne sors plus", a expliqué le joueur du plat pays.