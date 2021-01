Coronavirus - Jean-Michel Blanquer évoque le retour du public dans les stades

Ce dimanche, le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer a été interrogé sur un éventuel retour du public dans les stades en janvier sur BFMTV. Le ministre a par ailleurs fait référence au club de rugby de Bayonne, touché par le virus venant d'Angleterre.

"C’est évidemment notre objectif. On est attentifs à la situation sanitaire de chacun. Pour les clubs et les écoles, c’est normal qu’il y ait une fermeture à chaque fois qu’il y a un taux de contamination fort. C’est toujours fait avec l’Agence régionale de santé. C’est ce qui s’applique pour le club de Bayonne (...) Ce que nous souhaitions, c’était la réouverture des stades en janvier avec un système de jauge proportionnelle, par exemple un siège sur deux. C’est un horizon qui s’éloigne peut-être un peu avec la situation épidémique mais on va faire notre maximum pour que ce soit possible dans les temps qui viennent. On le fera de manière responsable et toujours en lien avec les acteurs du sport. J’ai été frappé par leur caractère très responsable. Ils ont fait des protocoles sanitaires sport par sport, nous partageons les contraintes pour arriver à sortir de là le plus vite possible", a-t-il expliqué. Il faudra donc encore attendre pour les supporters...