Coronavirus - Juve-OL : des joueurs de l'équipe réserve de la Juve sont touchés selon Aulas

En zone mixte hier soir, Jean-Michel Aulas a fait passer plusieurs messages, que ce soit des félicitations à son groupe, ses critiques sur le calendrier de l'OL ou encore l'acclimatation réussie et express de Bruno Guimaraes. Le président de l'OL est également revenu sur le match retour face à la Juve, organisé le 17 mars prochain. Et pour éviter une épidémie de coronavirus, JMA est prêt à jouer sur terrain neutre.

"C'est l'UEFA qui décidera. Il y a des éléments nouveaux puisque la réserve qui évolue en Serie C de la Juve a été confinée car quatre joueurs sont concernés. Et cette équipe s'entraîne avec les pros. On verra ce qui va se passer. J'attends ce que dira l'UEFA. J'espère que les nouvelles sont bonnes et, au pire, si on doit jouer sur terrain neutre, on le fera" a-t-il déclaré.