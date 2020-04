Coronavirus - Juventus : Cristiano Ronaldo change de lieu de confinement

Alors qu'il était jusqu'ici confiné à Funchal, Cristiano Ronaldo (35 ans) a décidé de changer d'endroit de confinement. Selon les informations du Correio da Manhã et du Jornal de Madeira, l'attaquant portugais de la Juventus Turin (21 buts et 2 passes décisives en 22 matches de Serie A cette saison) s'est installé, avec sa famille, dans une magnifique villa louée à Caniçal. L'habitation compte notamment une salle de sport, une salle de jeux et une piscine. Toujours selon nos confrères, le Lusitanien, qui devrait faire son retour à Turin le lundi 13 avril, après Pâques, se serait entraîné seul à plusieurs reprises sur le stade du Clube Desportivo Nacional.