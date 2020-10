Coronavirus - Juventus : Cristiano Ronaldo est guéri

Testé positif au coronavirus au lendemain du match de Ligue des Nations entre la France et le Portugal, le 11 octobre dernier au Stade de France (0-0), Cristiano Ronaldo (35 ans) a enfin enregistré un test négatif. L'attaquant lusitanien, qui était asymptomatique, va ainsi pouvoir reprendre l'entraînement avec le groupe des Bianconeri puis la compétition.

"L’examen a donné un résultat négatif. Le joueur est donc guéri après 19 jours et n’est plus soumis à l’isolement à son domicile", informe ce vendredi soir la Juventus Turin dans un communiqué officiel. Un soulagement pour le joueur (3 matches joués en Serie A cette saison, 3 buts) qui ne cachait plus son impatience de renouer avec les terrains.