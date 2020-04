Coronavirus - Juventus : Dybala donne de ses bonnes nouvelles

Testé positif au coronavirus le 21 mars dernier, Paulo Dybala (26 ans) va beaucoup mieux. L'attaquant de la Juventus Turin (7 buts et 4 passes décisives en 24 matches de Serie A cette saison) a donné de ses bonnes nouvelles à TyC Sports. "Je vais bien, je vais beaucoup mieux", a assuré l'international argentin (29 sélections, 2 buts), et de préciser : "C’est aussi parce que ça fait pas mal de temps que j’ai été infecté avec ma petite amie Oriana. Maintenant, on ne peut rien faire ici. On reste à la maison parce que le confinement n'est pas terminé en Italie".