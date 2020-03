Coronavirus - Juventus : Paulo Dybala donne de ses nouvelles

Testé positif au coronavirus le 21 mars dernier, Paulo Dybala (26 ans) a profité de l'émission « À la maison avec la Juve », diffusée sur la chaîne officielle du club piémontais, pour donner de ses bonnes nouvelles. "Je vais bien, beaucoup mieux après quelques symptômes forts que j’ai eus il y a quelques jours", a indiqué l'attaquant de la Juventus Turin.

"Aujourd’hui, je vais déjà mieux, sans symptôme. Je peux bouger mieux. Je marche aussi et j’essaie de commencer l’entraînement. Ces jours-ci, je manquais d’air et je ne pouvais rien faire, après 5 minutes j’étais mort, je me sentais lourd et j’ai dû m’arrêter. Maintenant, je vais mieux, tout comme Oriana (Ndlr, sa conjointe)", a-t-il poursuivi.