Coronavirus - L'agent de Junior Sambia lance un avertissement

Désormais chez lui et hors de danger, Junior Sambia a dû faire face à une lourde épreuve après avoir été contaminé par le coronavirus. Hospitalisé, puis "placé dans un coma artificiel" qui a tout de même duré "72 heures", son état de santé a suscité un bon nombre d'inquiétudes dans le monde du football. En effet, le joueur montpelliérain de 23 ans est la preuve que la maladie peut toucher sévèrement n'importe quel individu, et ce, peu importe son état physique. Un message que son agent, Frédéric Guerra, a tenu à transmettre lors de son passage sur la RTBF.

"On imagine qu'un joueur de foot est quelqu’un de super entraîné, qui a des poumons jusqu’au bout des orteils. Ce sont des vrais blocs physiques. Et c’est un garçon comme lui qui a été touché (...) Ça a été foudroyant", prévient-il. Guerra s'adresse ensuite directement aux jeunes, "je pense que l’ensemble de la jeunesse devrait tenir compte de ces circonstances. Finalement, ça touche vraiment tout le monde". Heureusement, l'agent se veut rassurant concernant l'état de santé du joueur. "Junior Sambia va bien. À présent, il est rentré chez lui et il se repose. Mais il va bien". Sous contrat jusqu'en 2022, le joueur pailladin devrait être présent lors de la reprise avec le MHSC le mois prochain.