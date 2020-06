Coronavirus - L'appel des clubs de L1/L2 au gouvernement !

Via un communiqué de presse rédigé conjointement, l'UCPF et Première Ligue (représenté par Bernard Caïazzo ASSE), les deux grands syndicats des clubs professionnels en France, ont demandé au gouvernement de se mobiliser pour une reprise du football pendant l'été. Ils ont aussi demandé un "plan de relance" pour l'économie des clubs de foot, mais espèrent aussi "des stades ouverts" dès le début de la saison prochaine. S'ils ont d'abord tenu à rappeler que les instances du foot n'ont pas eu "d'autre choix" que de mettre un terme à la saison, notamment en raison des annonces gouvernementales, les deux syndicats souhaitent désormais "regarder devant" plutôt "que de jeter un oeil dans le rétroviseur".

Ainsi, l'UCPF et Première Ligue encouragent le gouvernement à "trouver des solutions" tout en travaillant sur "un plan de relance" dont ils espèrent "pouvoir discuter rapidement le contenu et les modalités avec les ministères concernés". Enfin, ils demandent la définition claire et nette des conditions de reprises pour la saison 2020-2021, entre "le retour aux entraînements collectifs, organisation de stages et de matches amicaux en présence de spectateurs". L'objectif est le "coup d'envoi de la compétition dans des stades ouverts à un large public" afin de "permettre à notre public de revivre des émotions dans nos stades".