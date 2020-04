Coronavirus - L'ASSE veut remplir le Stade de France pour faire un gros don

Un peu partout sur la planète, les clubs de foot se mobilisent pour aider les hôpitaux et faire des dons afin de soutenir la lutte contre le coronavirus. Le club de Saint-Etienne, via son association Cœur Vert, a lancé une démarche originale pour pouvoir récolter le plus de dons possibles. Les Verts, qui doivent disputer la finale de Coupe de France face au PSG, ont lancé des places virtuelles pour le Stade de France, à 1 euro pour "La finale contre le Covid-19". Chaque place achetée sera reversée au CHU de Saint-Etienne.

"Ce défi de remplir le Stade de France est un clin d'œil à notre finale de la Coupe de la Ligue 2013 (NDLR : remportée par les Verts contre Rennes). A cette époque, on avait reçu près de 80 000 demandes de billets. Symboliquement, on veut remplir le Stade de France avec cette opération" explique Philippe Lyonnet, le directeur de communication de l'ASSE, au Parisien.