Coronavirus - L'énorme don de la famille Agnelli, propriétaire de la Juve

Touchée de plein fouet par le coronavirus, avec les tests positifs de Daniele Rugani et Blaise Matuidi, la Juventus Turin est mis en quarantaine depuis presque une semaine maintenant. Et la famille Agnelli, propriétaire de la Vieille Dame mais aussi de la marque Fiat et de la société d'investissement EXOR (Ferrari, Chrysler...), a annoncé avoir fait un don de 10 millions d'euros à la protection civile italienne pour soutenir la recherche et lutter contre la propagation du virus en Italie.

Mais ce n'est pas tout, le groupe Fiat-EXOR a également annoncé l'achat de 150 ventilateurs, d'autres équipements du domaine médical à l'étranger et boucle leur transport en Italie. De nombreux véhicules, via la société de leasing Leasys, sont également mis à disposition afin de distribuer des médicaments aux malades et aux personnes âgées, ainsi que de la nourriture.