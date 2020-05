Coronavirus - L'entraînement a repris, les cas positifs aussi... Et si la France avait raison ?

Avant d'effectuer leur retour à l'entraînement, les joueurs des différents championnats doivent d'abord effectuer des tests liés au coronavirus. Et les mauvaises nouvelles s'enchaînent alors que les reprises sont de plus en plus envisagées. De quoi donner un peu plus de crédit à l'arrêt du championnat en France...

Depuis une dizaine de jours maintenant, les présidents de Ligue 1 se déchirent concernant la décision de l'État français et de la LFP de mettre un terme à la saison. Si les conditions pour déterminer le classement peuvent être discutées par les différents acteurs, la nécessité de ne pas reprendre apparait de plus en plus logique lorsque l'on voit ce qui se passe dans les pays voisins. En effet, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne et même au Portugal, là où une reprise est fortement envisagée voire déjà actée, les clubs professionnels sont de nouveau touchés par des cas de coronavirus.

L'équipe de Dresde placée à l'isolement

En Allemagne par exemple, la reprise est fixée à ce week-end. Alors que la Bundesliga et la 2.Bundesliga vont reprendre à huis clos, Dresde a annoncé, ces derniers jours, que deux joueurs ont été testés positifs. Résultat, le club manquera son match de reprise le 17 mai et la totalité de l'équipe est actuellement à l'isolement, pour 14 jours. "Cela ne justifie pas de remettre en cause toute la saison. Il a toujours été clair pour moi que cela pouvait arriver. Nous sommes au tout début du redémarrage" a déclaré le patron de la Ligue allemande de football (DFL), Christian Seifert, à la chaîne ZDF.

Afin de faciliter la reprise et limiter les risques, les équipes professionnelles doivent aussi être confinées une semaine à leur centre d'entraînement pour éviter le contact extérieur. Au total, dix cas positifs ont été enregistrés sur 1724 tests lors de la première vague, deux lors de la seconde. En Bundesliga, trois joueurs ont été testés positifs : deux à Cologne (+1 membre du staff) et un à Mönchengladbach (+1 membre du staff). Seules les personnes concernées ont été mis en quarantaine.

Du côté de l'Angleterre, Brighton a annoncé, ce samedi, qu'un troisième joueur s'est révélé positif et a été placé à l'isolement. Le directeur général du club, Paul Barber, a fait part de sa désillusion après ce résultat. "Malgré toutes les mesures que nous avons prises ces dernières semaines, où les joueurs n'ont pas véritablement pris part à des entraînements, nous avons subi un autre test positif". Les Britanniques n'ont pas encore décidé d'une date de reprise et doivent se réunir, ce lundi, dans l'objectif d'acter le "Project Restart", alors que les mesures drastiques liées à la reprise ont déjà été grandement discutées...

Plusieurs cas en Espagne, en Italie et au Portugal

Très touché par la pandémie (plus de 26 000 morts au total), l'Espagne n'a pas abandonné son projet de reprise. Alors que de nombreuses équipes ont repris le chemin de l'entraînement pour procéder à de nombreux tests de santé, "cinq cas positifs ont été détectés chez des joueurs, tous asymptomatiques et en phase finale de la maladie", selon un communiqué de LaLiga dimanche. Si la Ligue n'a pas dévoilé les identités des joueurs, plusieurs clubs ont communiqué par la suite : Alex Remiro (Real Sociedad), Yangel Herrera (Grenade), Renan Lodi (Atlético), Joel Robles (Betis) font notamment partie des joueurs touchés par le covid-19. Tous doivent observer une phase d'isolement avant de passer des tests. Après deux résultats négatifs, ils pourront retrouver le chemin des entraînements avec leurs coéquipiers. Deux autres joueurs du Bétis, à savoir Juanmi et Pedraza, possèdent des anticorps signalant la présence récente du virus mais une rémission engagée. Malgré ces chiffres, le président de LaLiga Javier Tebas a exclu toute annulation de la saison en première division masculine.

En Italie, les joueurs contaminés sont aussi nombreux. Jeudi dernier, la Fiorentina a annoncé que trois de ses joueurs évoluant au sein de l'effectif professionnel, mais aussi trois de l'équipe réserve, avaient été contrôlés positif. Un joueur est également contaminé du côté du Torino tandis que la Sampdoria doit faire face à trois cas, ainsi qu'un joueur, qui a déjà eu le covid-19 par le passé, de nouveau contaminé.

Du côté du Portugal, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. En effet, au cours du week-end, pas moins de 8 joueurs de Liga Nos ont été testés positifs au coronavirus : trois cas au Vitoria Guimarães, 3 cas à Famalicão, 1 cas à Moreirense et 1 cas au Benfica. Vendredi, le premier ministre portugais Antonio Costa a pourtant mis la pression pour une reprise lors d'un entretien à Porto Canal. "Il est important que la saison sportive puisse se terminer. Les joueurs et entraîneur seront les premiers à prendre les précautions nécessaires pour ne pas se laisser contaminer. Si un club a toute son équipe infectée, il perdra le match par forfait".

La reprise fait des dégâts...

Enfin, la reprise a déjà fait pas mal de dégâts au niveau des organismes. En effet, deux joueurs du Borussia Dortmund ont déjà rejoint l'infirmerie : à savoir Emre Can et Alex Witsel. Une mauvaise nouvelle pour le BvB en vu du derby face à Schalke ce samedi. A Barcelone aussi, le retour à l'entraînement a été fatal pour Samuel Umtiti. Le défenseur français est touché au muscle soléaire de la jambe droite et sa durée d'indisponibilité n'a pas encore été déterminée.

Tous ces cas, survenues simplement ces derniers jours, vont probablement calmer les tensions autour de l'arrêt brutal de la Ligue 1 ordonné par l'Etat français et logiquement suivi par la LFP. Reste maintenant à savoir comment vont réussir à s'organiser les autres championnats pour assurer la sécurité des joueurs et éviter une nouvelle pandémie.