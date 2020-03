Coronavirus - L'Inter Miami change de logo pour la bonne cause

Le championnat de Major League Soccer aux Etats-Unis est à l'arrêt depuis le 12 mars. Le club de l'Inter Miami a saisi l'importance pour les citoyens de respecter les différentes mesures instaurées par le gouvernement, pour lutter contre la propagation du coronavirus. En se servant d'une action marketing, le club appartenant à David Beckham s'est mis en quête de promouvoir les gestes barrières et notamment la distanciation sociale, en modifiant son logo habituel.

Les deux flamants roses qui figurent sur le logo en guise d'emblème, ont été séparés volontairement dans le but de représenter la distanciation sociale. Sa présentation a été accompagnée d'une phrase prônant ce geste. Une petite action menée par le club américain, qui pourrait avoir des incidences positives sur le comportement de ses fans.

We miss you and we want to see you 𝘀𝗼𝗼𝗻. For that to happen we all need to stay home, be smart and practice 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴.