Coronavirus - L'International Champions Cup annule ses matchs en Asie

L'International Champions Cup, tournoi amical de pré-saison rassemblant les meilleures équipes d'Europe, n'ira pas faire la promotion du football en Asie l'été prochain. Les matchs qui devaient avoir lieu sur ce continent ont été annulés en raison de l'épidémie de coronavirus, a indiqué un porte-parole du promoteur de la compétition, Relevant Sports, à la BBC. "La santé et la sécurité des supporters, des clubs, des joueurs, du personnel et des partenaires sont notre priorité absolue", a-t-il justifié. "L'Asie reste un élément clé de notre stratégie de croissance mondiale et nous sommes impatients d'accueillir des matches sur le marché dans un proche avenir."