Coronavirus - L'International Champions Cup est annulée

Les compétitions sportives programmées cet été sont tour à tour annulées. Après l'Euro, la Copa America et évidemment les Jeux Olympiques, l'International Champions Cup, un tournoi amical entre plusieurs équipes de foot durant l'été, est désormais annulée. Prévue à Las Vegas, aux Etats-Unis, l'édition 2020 n'aura donc pas lieu d'autant plus que la partie en Chine a déjà été supprimée il y a un mois.

"La santé des joueurs, du personnel, des fans et de toutes les personnes impliquées dans nos jeux est un aspect primordial. Le manque de clarté sur l’avenir des calendriers internationaux de football, avec les ligues et coupes possibles disputées en août, rend l’ICC impossible pour cet été" est-il écrit dans le communiqué.

