Coronavirus - L'Italie envisage une reprise avec du public !

Alors que la reprise de la Serie A est fixée au 20 juin prochain avec un Torino-Parme, les clubs italiens ont fait une demande particulière au gouvernement. En effet, après l'annonce de la phase 3 du déconfinement, les pensionnaires de Serie A ont demandé de réfléchir à la possibilité d'accueillir du public, puisque les cinémas et les théâtres vont rouvrir.

Alessandra Zampa, sous-secrétaire du ministère de la santé, a évoqué cette possibilité à la radio Kiss Kiss Napoli. "C'est possible que nous discutions de ce thème avec le comité technique scientifique, le ministre des Sports Vincenzo Spadafora et le ministre de la Santé Roberto Speranza. Nous évaluerons le progression de la courbe de contagion. Si la courbe baisse, on peut imaginer que la dernière partie de la saison, avec un engagement des clubs sportifs, puisse se jouer avec une réouverture partielle des stades" explique-t-elle. "Il faudra attendre un peu. Nous ferons des évaluations. L'orientation prise est d'essayer d'ouvrir avec une vision unique du pays. Si nous continuons avec ces données, nous pouvons vraiment penser à retourner à une vie normale."