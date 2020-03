Coronavirus - L'offre de services originale des Reds de Liverpool

Outre-Manche, les Britanniques commencent à se ruer dans les supermarchés en prévision d'un probable confinement général, en raison de l'épidémie de coronavirus. Initiative originale à Liverpool : les stadiers d'Anfield Roard, au chômage technique après l'arrêt de la Premier League, proposent leur aide pour gérer au mieux cet afflux et faire respecter les gestes barrières.

"Message aux managers des supermarchés, ici, sur les bords de la Mersey. Nos stadiers proposent d'offrir leur temps et leurs compétences de manière bénévole pour aider à contrôler le flux de population, à gérer les files d'attente, le stationnement, à soutenir les personnes âgées et handicapées à acheminer leurs provisions jusqu'à leur voiture, etc. Ils sont clairement les meilleurs dans ce genre de travail et seraient ravis de vous aider de la manière que vous jugeriez appropriée (et sûre) dans vos locaux", a indiqué le directeur exécutif des Reds, Peter Moore, sur le réseau social Twitter.

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2 — Peter Moore (@PeterMooreLFC) March 22, 2020