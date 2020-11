Coronavirus - L'OGC Nice ferme ses installations après plus d'une douzaine de cas

Ce mardi, dans un communiqué officiel, l'OGC Nice a annoncé la fermeture de son centre de formation et des structures d’entraînement. La décision du club azuréen est motivée par plus d'une douzaine de tests positifs au coronavirus (joueurs et membres de l'encadrement professionnel). Cette situation concerne "aussi ses équipes de jeunes". Toutes les installations du Gym seront donc fermées pendant la trêve internationale et ce jusqu’à nouvel ordre. Une réouverture pourrait être "envisagée la semaine prochaine après de nouveaux tests, en accord avec les autorités sanitaires", précisent les Aiglons.

#COVID19 : Le centre de formation et la zone sportive professionnelle du bâtiment sont fermés jusqu’à nouvel ordre.



Afin de se prémunir d’une circulation trop active du virus, les entrainements collectifs sont annulés.https://t.co/JsQcP6KCDj — OGC Nice (@ogcnice) November 10, 2020