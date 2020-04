Coronavirus - L'OL encore à l'origine d'un joli don

Il y a deux semaines, l'OL annonçait avoir fait un don de 300 000 euros à travers les actions mises en place par sa fondation, pour lutter contre le coronavirus. Le club lyonnais a poursuivi ses efforts, et annonce à ce jour avoir récolté 120 000 euros supplémentaires grâce à sa campagne de financement participatif. D'ailleurs cette cagnotte reste ouverte.

Au sein d'un communiqué officiel le club déclare, "dans la continuité des actions mises en place par OL Fondation, nous annonçons aujourd’hui le versement des dons récoltés jusqu’à présent grâce à nos supporters, partenaires et sympathisants aux structures identifiées comme prioritaires dans la réponse à la crise du COVID-19. Ce versement de 120 000 € vient s’ajouter au soutien initial de l’Olympique Lyonnais d’un montant de 300 000 €". Au niveau de la répartition de ces sommes, la fondation précise que "100 000 € supplémentaires (seront versés) pour la recherche aux Hospices Civils de Lyon (HCL), via la Fondation des HCL et que 20 000 € seront répartis à parts égales entre la Croix Rouge du Rhône, Habitat et Humanisme, la Banque Alimentaire du Rhône et le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri".