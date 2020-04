D'après les informations du Progrès, l'Olympique Lyonnais a proposé à la Métropole de Lyon d'utiliser son stade, le Groupama Stadium, pour accueillir des malades infectés par le coronavirus et tenter de ralentir l'engorgement des hôpitaux. Le parking de l'enceinte et des espaces de réception seraient ainsi mis à disposition. Il y a quelques jours, l'OM en a fait de même avec le stade Vélodrome et son centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus.