Coronavirus - L'OL prépare l'accueil du public au Groupama Stadium

Comme pressenti, l'Olympique Lyonnais a confirmé sa reprise à partir du 8 juin prochain. Les hommes de Rudi Garcia ont deux chocs à préparer avec une finale de Coupe de la Ligue face au PSG, et un huitième de finale retour contre la Juventus, probablement aux alentours de début août. Au delà de travailler sur l'accueil "de ses effectifs sportifs professionnels féminins et masculins mais aussi de ses collaborateurs administratifs et prestataires", le club se penchera dès que possible sur le retour "de ses supporters, dans des conditions sanitaires optimales".

"En liaison avec la Préfecture du Rhône, l’Olympique Lyonnais va ainsi mettre en place des dispositifs pilotes sur le site du Groupama Stadium tant pour ses collaborateurs que pour le déroulement des prochains matchs avec public", annonce le communiqué officiel du club. D'ailleurs, la LFP a récemment autorisé le déroulement de matchs amicaux en juillet, et a déclaré "se concentrer sur une reprise de la saison permettant l'accueil de tout ou partie du public". Bien évidemment, ce potentiel retour des supporters implique la mise en place de règles sanitaires drastiques. C'est pourquoi, l'OL a créé "'OL PROTEGE', via un projet novateur porté par Loxamed (Loxam/laboratoires Axamed), assurant aux personnes qui se rendront au Groupama Stadium un dispositif sanitaire de tout premier plan". Ce "dispositif innovant" proposera entre autres "un accès sécurisé à un diagnostic Covid 19 (...) et un bilan rapide dans le strict respect du secret médical".