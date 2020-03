Coronavirus - L'OL réagit aux décisions de la FFF et de la LFP

À son tour, l'Olympique Lyonnais a réagi aux décisions prises par la Fédération Française de Football hier soir et la Ligue de Football Professionnel ce matin, de suspendre l'ensemble des compétitions sportives sur le territoire français. Suite à ces décisions, le club rhodanien a également pris des mesures : l’accès au centre d’entraînement a été limité aux seuls groupes professionnels et l'OL Academy sera fermée jusqu’à nouvel ordre. Par ailleurs, les salariés du club ont été invités à continuer leurs activités via du télétravail, dans la mesure du possible.

