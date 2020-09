Coronavirus - L'OM et Mandanda remontés après le staff de l'équipe de France

Les staffs de l'OM et de l'équipe de France se renvoient la balle au sujet de Steve Mandanda. Renvoyé du rassemblement de l'équipe de France après avoir subi un test PCR positif mercredi, le gardien de 35 ans avait déjà été testé positif au covid-19 mi-août à Marseille (16 août), avant d'être placé à l'isolement, puis d'être re-testé les 23 et 27 août, négativement cette fois, et de reprendre la compétition dimanche dernier à Brest (30 août). Sous-entendues dans L'Equipe du jour, les tensions entre l'équipe de France et le club marseillais existent bel et bien d'après RMC, qui assure même que "l'OM et Steve Mandanda sont très remontés contre le staff médical des Bleus".

Ils lui reprocheraient de ne pas avoir envoyé le dossier du joueur dans son ensemble à l'UEFA, alors que le fait qu'il ait déjà contracté le virus aurait dû interroger sur la fiabilité de son test PCR à Clairefontaine. Il a effectivement été établi par les autorités sanitaires qu'on pouvait garder des traces de positivité après avoir été infecté, sans être contagieux. "Le règlement UEFA est plus strict et plus long pour les reprises. Mais aujourd'hui il apparaît que Mandanda est potentiellement contagieux, donc aucun risque ne doit être pris", se défend la FFF. Toujours selon RMC, l'OM réfléchirait à communiquer officiellement sur le sujet...