Coronavirus - L'OM met à disposition le Vélodrome et la Commanderie

Dans le cadre de la campagne de lutte contre le coronavirus, l'Olympique de Marseille a annoncé, samedi dans un communiqué officiel, mettre à disposition le Stade Vélodrome et son centre d'entraînement de La Commanderie.

"L'OM propose la mise à disposition de ses infrastructures (le Vélodrome et La Commanderie, ndlr), par exemple dans le cadre des campagnes de tests de masse qui pourraient être réalisées par les autorités sanitaires dès la sortie du confinement, l’hébergement de personnels soignants, le stockage de matériels et nourriture, la distribution de matériels et de biens aux individus en souffrance", explique le club phocéen dans son communiqué.

Une nouvelle belle initiative des Ciel-et-Blanc, qui, depuis une semaine déjà, tous les soirs à 20 heures, illuminent le Stade Vélodrome pour saluer le personnel hospitalier et diffusent, via la sono, le fameux "Aux armes, nous sommes les Marseillais", le chant des supporters olympiens.