Coronavirus - L'OM met son stade et son centre d'entraînement à disposition

Face à la crise sanitaire, les clubs se mobilisent. Depuis le début du confinement, plusieurs clubs ont annoncé la mise à disposition de leurs infrastructures afin d'apporter leur aide dans la lutte contre le coronavirus. Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille a annoncé qu'il participait à cet élan de solidarité en mettant à disposition le stade Vélodrome et La Commanderie, son centre d'entraînement. De plus, le club, via sa fondation, a lancé une campagne de dons afin d'aider les hôpitaux de la ville. Un don initial de 50.000€ a été effectué.

"Le club propose la mise à disposition de ses infrastructures (Stade Orange Vélodrome et Centre d’entrainement de La Commanderie), par exemple dans le cadre des campagnes de tests de masse qui pourraient être réalisées par les autorités sanitaires dès la sortie du confinement, l’hébergement de personnels soignants, le stockage de matériels et nourriture, la distribution de matériels et de biens aux individus en souffrance" peut-on lire dans le communiqué.