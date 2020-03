Coronavirus - L'OM ne reprendra pas avant le 2 avril

Alors que le gouvernement français a annoncé quinze jours de confinement lundi soir, l'Olympique de Marseille a logiquement indiqué, dans un communiqué, que la reprise de l'entraînement à la Commanderie ne se fera pas avant le jeudi 2 avril. D'ici là, les séances d'André Villas-Boas sont suspendues et les joueurs olympiens se contenteront de suivre un programme personnel, depuis leur domicile.

Eric Rolland, représentant du corps médical du foot français au conseil d'administration de la Ligue, estime qu'il faudrait compter deux semaines après la reprise des entraînements pour pouvoir reprendre le rythme des matchs. La LFP, qui pourrait donc relancer le calendrier à partir de mi-avril, espère pouvoir boucler la saison 2019-2020 de Ligue 1 avant le 30 juin...

LE COMMUNIQUÉ DE L'OM

"L'Olympique de Marseille informe qu'à la suite du discours du Président de la République d’hier soir, l’ensemble des entraînements est suspendu jusqu’au 2 avril.

Chaque joueur s'est vu remettre un programme d'entrainement personnel et l'ensemble du staff médical et sportif est à leur disposition pour leur apporter l'aide et l'assistance nécessaires en cas de besoin. L’évolution de la pandémie et les futures décisions de l’exécutif nous amèneront évidemment à reconsidérer cette décision si nécessaire. L’Olympique de Marseille souhaite bon courage à tous. Protégez-vous ainsi que vos familles et surtout, restez chez vous !"