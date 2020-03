Coronavirus - L'OM va aussi passer au chômage partiel

À la suite de la pandémie de coronavirus, les joueurs de l'Olympique de Marseille vont, selon L'Equipe, être mis au chômage partiel dans les prochains jours. Une pratique, qui se généralise dans les clubs de l'élite, qui doit surtout contribuer à soulager un peu les formations professionnelles, qui n'ont plus aucune activité à cause de l'arrêt des compétitions et du confinement liés à la crise sanitaire.

La mise en place de ce chômage partiel permettra au club phocéen de ne verser que 84% du salaire net de ses joueurs. Comme le veut la loi, l’État paiera ensuite le reste du salaire, avec un plafond fixé à 4,5 fois le SMIC, soit 5 400 euros. Pour rappel, l'Amiens SC et l'Olympique Lyonnais avaient initié le mouvement en Ligue 1 et, depuis, les autres clubs appliquent la même démarche.