Coronavirus - L'OMS et le PSG vont s'associer dans un cadre préventif

Après avoir réalisé un don de 100.000 euros au Secours populaire français ce mardi, le Paris Saint-Germain va de nouveau apporter son aide dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Sur son compte Twitter, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a confié s'être entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi. Patron de BeIN Sports, le président parisien va mettre à disposition l'antenne de la chaîne afin que les joueurs parisiens prêtent leur image pour passer des messages de prévention.

"J'ai eu un appel très productif avec Nasser-al-Khelaïfi sur son engagement à aider l'OMS à gagner la lutte contre le coronavirus. Le soutien des mondes du sport, des médias et du secteur du divertissement est vital pour protéger tout le monde" a écrit le docteur Ghebreyesus.

I had a very productive call with Nasser Al-Khelaifi, of @PSG_inside @beINSPORTS & @Miramax, on his commitment to helping @WHO win the global fight against #coronavirus. Support from the sports, media & entertainment worlds is vital for protecting everyone from #COVID19