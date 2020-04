Coronavirus - L'UEFA débloque des fonds pour venir en aide aux clubs

A l'occasion d'une réunion, tenue ce matin, le Comité exécutif de l'UEFA a pris la décision de verser aux clubs, de manière anticipée, leur participation aux bénéfices de l'Euro 2020 du fait de leur contribution aux compétitions pour les équipes nationales. Ce versement immédiat a pour but de venir en aide aux nombreux clubs qui rencontrent des difficultés financières face à la crise actuelle. "Le Comité exécutif de l'UEFA a décidé aujourd'hui de débloquer immédiatement les versements d'indemnités aux clubs liés à la contribution des clubs aux compétitions des équipes nationales de l'UEFA à la lumière de la crise actuelle et des difficultés financières auxquelles de nombreux clubs sont confrontés en Europe" lit-on dans le communiqué. 50 millions seront ainsi versés aux clubs ayant mis des joueurs à la disposition des 39 associations qui n'ont pas participé aux matchs de barrage, et 17,7 millions d'euros seront versés aux clubs qui ont mis des joueurs à la disposition des 16 associations qui vont disputer les barrages. Un dernier solde de 2,7 millions d'euros sera reversé après les rencontres, en automne.

Mais ce n'est pas tout puisque d'autres fonds vont également être débloqués : "Pour l'UEFA EURO 2020, un minimum de 200 millions d'euros est disponible pour distribution aux clubs, comme convenu dans le protocole d'accord entre l'UEFA et l'ECA, qui a été renouvelé en 2019. Sur la base du mécanisme de répartition des paiements approuvés par le Comité exécutif de l'UEFA, 70 millions d'euros seront répartis entre les clubs qui ont libéré des joueurs pour les éliminatoires européens et l'UEFA Nations League, et les 130 millions d'euros restants seront distribués aux clubs qui libèrent des joueurs pour l'UEFA EURO 2020". Des revenus qui vont faire le plus grand bien !