Coronavirus - L'UEFA étudie plusieurs pistes pour terminer la C1 et la C3

Alors que ses compétitions européennes sont en passe d'être suspendues à cause du coronavirus, l'UEFA planche activement en coulisses pour que les Coupes d'Europe aillent bel et bien à leur terme.

En raison de la pandémie de coronavirus, l'UEFA devrait prononcer, dès mardi, l'arrêt momentané de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, mais également le report de l'Euro d'un an. En coulisses, l'instance planche bien évidemment sur la suite de la saison 2019-2020 et plusieurs options sont en train d'être très sérieusement étudiées pour terminer la C1 et la C3. En effet, selon les dernières informations glanées par L'Equipe, l'UEFA envisage de reprendre les deux compétitions après plusieurs semaines de suspension et, pour rattraper le retard pris, l’instance européenne pourrait totalement chambouler les derniers tours de la compétition.

Ainsi, dès les quarts de finale, la Ligue des Champions comme la Ligue Europa pourraient se jouer sur une seule confrontation, vraisemblablement sur terrain neutre, plutôt que sur un match aller-retour. Le média précise que les équipes pourraient aussi avoir la possibilité de faire un tirage au sort pour décider du terrain. Si cette option de match à élimination directe n'est pas choisie, l’UEFA pourrait se tourner vers une autre idée, à savoir l'organisation d'un "final four" voire même d'un "final eight". Ces mini-tournois se disputeraient dans le lieu des deux finales : Istanbul pour la LDC et Gdansk pour la Ligue Europa, permettant aux deux compétitions de se terminer cette saison.