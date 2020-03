Coronavirus - L'UEFA fixe une réunion pour discuter du nouveau calendrier

Via un communiqué de presse, l'UEFA a invité ses 55 fédérations membres à une réunion ce mercredi, en visioconférence, pour faire un point sur "l'avancée" des travaux concernant la reprogrammation des compétitions. Pour rappel, quasi toutes les compétitions sur le Vieux Continent sont suspendues comme la LDC, la Ligue Europa, mais aussi la plupart des grands championnats.

Cette réunion est censée prendre en compte "l'avancée réalisée par les deux groupes de travail créés il y a deux semaines et discuter des options qui se dégagent au sujet de la possible reprogrammation des matches" lit-on.

UEFA has invited the General Secretaries of its 55 associations to a video-conference on Wednesday to share an update on the progress made by the two working groups created two weeks ago and to discuss options with the potential rescheduling of matches.



