Coronavirus - L'UEFA organise une nouvelle réunion la semaine prochaine

L'UEFA a annoncé qu'une réunion "du comité exécutif se tiendra par visioconférence ce jeudi 23 avril" afin de faire un bilan sur la situation de crise provoquée par la propagation du coronavirus. Les différents scénarios de reprise envisageables pour les championnats domestiques et les compétitions internationales seront aussi étudiés. L’instance dirigeante du football européen nous informe au passage que "cette réunion fera suite à une séance d’information à l’intention des secrétaires généraux des 55 associations membres de l’UEFA, qui aura lieu le mardi 21 avril". Mais au regard de l'incertitude qui plane dans ce contexte de crise sanitaire, aucune décision définitive ne devrait être rendue.

