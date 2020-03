Coronavirus - L'UEFA repousse le dernier carré de la Youth League

Les demi-finales et la finale de la Youth League, qui se tiennent habituellement la même semaine à Nyon, n'auront pas lieu entre le 17 et le 20 avril, comme cela était prévu au départ. Face à l'épidémie de coronavirus qui se propage en Europe, l'UEFA a sans surprise décidé de reporter l'organisation du dernier carré à une date ultérieure.

Pour l'heure, les 8es de finale n'ont pas encore rendu leur verdict. Alors que l'Ajax Amsterdam, le Benfica Lisbonne, le Dinamo Zagreb, Midtjylland, Salzburg et l'Olympique Lyonnais sont passés au tour suivant, les rencontres Inter Milan - Rennes et Juventus - Real Madrid, initialement programmées la semaine dernière, restent encore à jouer.

The #UYL finals scheduled for 17 to 20 April have been postponed https://t.co/SkGt48kHgU