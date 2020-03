Coronavirus - L'UEFA sera plus conciliante avec le fair-play financier mais...

L'UEFA se montrera conciliante avec les clubs européens concernant le fair-play financier en raison de la crise du coronavirus.

À crise exceptionnelle, décisions exceptionnelles. D'après L'Equipe, les experts de l'UEFA seront plus conciliants avec les clubs touchés économiquement par le coronavirus, les huis clos et la suspension prématurée de la saison. En effet, l'instance européenne impose aux clubs de ne pas dépasser 30 millions d'euros de déficit sur les trois dernières années mais avec les reports de matchs et surtout les pertes au niveau de la billetterie avec les huis clos, certains clubs pourraient être sous la menace. Toutefois, nos confrères se montrent rassurant en s'appuyant, notamment, sur le règlement de l'ICFC, en charge du fair-play financier.

"L'ICFC de l'UEFA peut également prendre en compte l'impact financier quantifiable sur le club d'événements économiques nationaux de nature extraordinaire qui sont temporaires et dépassent les fluctuations habituelles de l'environnement économique. De tels événements échappent au contrôle du club, et ce dernier n'a pas la possibilité raisonnable d'atténuer l'impact financier négatif significatif" lit-on.

Ainsi, les clubs directement impactés par les pertes économiques devraient profiter de règles plus souples concernant le fair-play financier pour cette saison. "Dans le calcul de l'équilibre des clubs, la situation particulière liée à cette crise sanitaire sera prise en compte" confie-t-on à L'Equipe. En revanche, les écuries déjà dans le viseur, comme l'Olympique de Marseille, ne sont pas à l'abris de sanctions. Les Phocéens, qui ont déjà un déficit de poids (91M en 2019), ne devraient pas pouvoir effacer leur ardoise et n'auraient pas d'assouplissement puisqu'aucune rencontre n'a été disputée à huis clos à cause de la crise du coronavirus...