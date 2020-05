Coronavirus - L'UEFA va assouplir, légèrement et temporairement, le fair-play financier !

Avec les crises, sanitaires et économiques, engendrées par la pandémie de coronavirus, l'UEFA aurait décidé d'assouplir un petit peu son fair-play financier. Explications.

Les crises sanitaires et économiques liées au coronavirus vont contraindre l'UEFA à revoir son fair-play financier afin de ne pas trop pénaliser les différents clubs européens déjà bien impactés par la pandémie. À en croire les informations rapportées ce jeudi par nos confrères de RMC Sport, l'instance dirigeante du football continental, qui ne souhaite pas une refonte totale, ni même remettre en question le principe de base du fair-play financier, se préparerait à trois modifications temporaires pour les prochains mois.

Premièrement, la chambre d’instruction de l’Instance de contrôle financier (ICFC) devrait désormais regarder les comptes non plus sur 12 mois mais sur 24 mois. En termes de chiffre, la limite de 30 millions d’euros de déficit autorisé va passer à 60 millions d’euros sur deux ans. Enfin, les auditions pour d’éventuelles mesures ou sanctions applicables la saison suivante, généralement programmées à l'automne, ne devraient pas avoir lieu en 2020. Les prochaines études approfondies des comptes pourraient donc se tenir à l’automne 2021 et porteraient sur les deux dernières saisons (24 mois).

Conséquences : des clubs qui auraient eu une bonne année comptable sur les deux dernières pourraient ainsi rentrer dans les clous du fair-play financier et éviter, grâce à ses aménagements temporaires, de potentielles sanctions. Une seule incertitude demeure encore à l'heure actuelle, à savoir comment ces diverses modifications vont s'appliquer pour les équipes dont les dossiers sont déjà "en traitement". En France, l'Olympique de Marseille, avec la chambre de jugement du contrôle financier des clubs, en fait notamment partie. Affaire à suivre.