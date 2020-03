Coronavirus - L1 : Caillot refuse de balayer la saison

Interrogé par nos confrères de RMC sur une possible "saison blanche", Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, a été très clair sur ce sujet. Le boss du club champenois, qui espère la reprise du championnat, réfute vigoureusement pareille idée. "Nous avons battu toutes les équipes qui sont devant nous. On est là et on le mérite. Mais ce n’est vraiment pas le débat en ce moment. Le jour où l’on devra prendre nos responsabilités, et je ne souhaite pas car cela serait mauvais signe… On a joué 75% du championnat, il faudra en tenir compte. Tout ce qui a été fait ne peut pas être balayé parce que l’on ne peut pas aller au terme du championnat", a expliqué le dirigeant rémois, et de conclure en rappelant la priorité du moment, la santé de tous : "Il y a des choses bien plus importantes aujourd’hui dans notre pays que de discourir à ce propos".