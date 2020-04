Coronavirus - L1 : J-P.Rivère s'amuse du soutien tardif de J-M.Aulas

Comme relaté dans notre média en début de soirée, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, est désormais partisan d'une reprise de la saison après l'été, en fin d'année. Jean-Pierre Rivère, son homologue de l’OGC Nice, qui avait lancé cette idée il y a quelques semaines déjà, est revenu sur ce soutien tardif sur les ondes de RMC.

"C’est assez drôle. Il y a encore quarante-huit heures, avec huit autres présidents, dont Jean-Michel, je disais qu'on devrait porter mon idée parce qu'elle apporte du temps et du recul pour mettre en place les choses. Jean-Michel m'a dit: 'Jean-Pierre, il y a entre 0 et 5% de chances que ton idée voit le jour, elle n'est pas cohérente'. Je vois qu'aujourd'hui, il partage cette idée et j'en suis ravi", a-t-il confié.