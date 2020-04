Coronavirus - L1 : Julien Stéphan donne son avis sur la situation

Troisième de Ligue 1 avant l'arrêt des compétitions suite à la pandémie de coronavirus, le Stade Rennais réalisait jusque là une saison remarquable. Aujourd'hui, il est encore impossible de savoir si la saison pourra reprendre et surtout si elle pourra aller à son terme. Diverses options sont étudiées mais aucune décision définitive n'a été prise jusqu'à présent. Interrogé par Canal+ ce dimanche, Julien Stéphan a expliqué que le football et le parcours de son équipe n'ont que peu d'intérêt en ce moment.

"On fera ce que les instances diront tout simplement. On a joué les trois-quarts du championnat, s'il devait s'arrêter aujourd'hui, une décision serait prise et on l'accepterait, on n'a pas d'autre choix. Si on n'est pas en capacité de reprendre, ça veut dire qu'au niveau sanitaire, la situation ne se sera pas améliorée de manière significative, et le drame se situerait là. Il ne se situerait pas sur une décision favorable ou défavorable en fonction de notre club. Il faut bien remettre toutes les choses en perspective. La priorité, c'est de lutter contre cette pandémie, tout ce qui est annexe est accessoire à mes yeux" a déclaré le coach rennais.