Coronavirus - L1 : la franche réponse du Stade Rennais à Jean-Michel Aulas

Hier soir, en demandant que la saison 2019-2020 soit considérée comme "saison blanche", Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, a jeté un pavé dans la mare. Depuis, les réactions, diverses et variées, s'enchaînent. Après Nathalie Boy de la Tour ou encore Didier Quillot, c'est au tour de Jacques Delanoë d'y aller de son commentaire. Le président par intérim du Stade Rennais n'a pas fait dans la langue de bois, jugeant cette déclaration comme "indécente".

"Personnellement, je trouve cette déclaration indécente. Si, par malheur, le championnat devait s'arrêter définitivement, il me semblerait sportivement équitable que le classement soit entériné au soir de la dernière journée jouée (à date, 75 % du championnat ont déjà été effectués, on est donc bien loin d'une saison blanche...). En tout état de cause, il me semble également que cette décision appartient de manière collégiale à l'ensemble des compétiteurs", a-t-il confié à L'Equipe.