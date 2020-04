Coronavirus - L1 : la proposition étonnante de Waldemar Kita pour la reprise

Dans une interview accordée au site News Tank Football, relayée par Le Parisien, Waldemar Kita (66 ans), le président du FC Nantes, a soumis une proposition plutôt étonnante pour la reprise progressive de la Ligue 1. Le patron des Canaris se positionne pour une reprise des entraînements à la mi-avril, le tout en plaçant les joueurs dans un espace clos, un "campus", pour les protéger du coronavirus.

"J'ai fait une proposition dans un groupe de travail de la LFP : reprendre l'entraînement le 15 avril au moins jusqu'au 15 mai, après on verra ce que ça donnera. Je propose que les joueurs soient enfermés dans un campus comme pour une préparation d'avant-saison, avec un contrôle médical préalable. Tout le monde doit être contrôlé : les joueurs professionnels, le staff technique et le corps médical. Et il n'y a personne d'autre !", a indiqué le dirigeant du FCN, et de préciser : "Pourquoi est-ce que je parle du 15 avril ? Parce que ça correspond aux statistiques que j'ai vues pour d'autres pays : Chine, Corée du Sud, Japon... Et je vous signale que des clubs allemands reprennent l'entraînement".