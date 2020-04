Coronavirus - L1 : les conditions de reprise des entraînements

En attendant les annonces du gouvernement concernant les conditions de sortie du confinement, le retour à l'entraînement des clubs de Ligue 1 est, pour l'heure, fixé au 11 mai prochain, avec un protocole strict. À en croire RMC Sport, la reprise devrait s'effectuer en quatre étapes. Les joueurs passeront tout d'abord des tests médicaux (test Covid-19, biologique, cardiaque, psychologique), avant de pouvoir opérer une reprise individuelle. Ensuite, il sera temps de retrouver les terrains en petits groupes. La dernière étape, à savoir la reprise collective, se fera normalement fin mai.

Ce retour aux séances collectives se fera, lui aussi, sous conditions. Chaque club devra équiper tous ses joueurs et son staff technique de masques, sauf lorsqu'un exercice physique est nécessaire. Durant les séances d'entraînement, les joueurs et le staff devront garder entre eux une distance de deux mètres. Cette distance sera portée à quatre mètres pendant l'effort. Enfin, en cas de contamination d'un joueur, celui-ci devra être isolé et une mise en quatorzaine de toute l'équipe sera nécessaire à partir de trois joueurs infectés.