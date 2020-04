Coronavirus - L1 : Lizarazu soumet une idée pour la reprise

À l'arrêt depuis le 13 mars dernier à cause du coronavirus, le football français vise une reprise au mois de juin, si les conditions sanitaires le permettent. Dans un entretien accordé au Figaro ce vendredi, Bixente Lizarazu (50 ans) y est allé de sa petite idée pour organiser la fin de la saison et préparer au mieux le prochain exercice. Le Champion du Monde 1998 avec les Bleus estime notamment qu'il pourrait être bénéfique pour les joueurs de ne pas faire de pause entre les deux saisons. "Pourquoi ne pas enchaîner les deux saisons ? Faire en sorte que les joueurs se préparent pendant cinq semaines, terminent l’exercice en cours sur un mois et demi, puis poursuivent la saison d’après dans la foulée", a-t-il lancé, arguant que cette solution serait moins risquée pour la santé des joueurs.

"Si derrière la reprise, tu remets un break d’un mois en août, le corps des joueurs ne va plus rien comprendre, assure l'ancien latéral gauche. Je suis partisan de trouver un juste compromis entre l’efficacité et le respect de l’intégrité physique des joueurs. On ne peut pas leur faire faire n’importe quoi", a-t-il poursuivi. Le consultant basque de L'Equipe est seulement sûr d'une chose, les huis clos sont partis pour durer : "On ne peut pas imaginer des matchs de foot avec du monde dans les stades, il ne faut pas rêver", a-t-il estimé, tout en relativisant l'importance de cette donnée : "La notion de jouer à la maison ne vaut quasiment plus rien à huis clos. Tu as tes habitudes dans ton stade et sur ta pelouse, le reste..."