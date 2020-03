Coronavirus - L1 : Nathalie Boy de la Tour répond sèchement à Jean-Michel Aulas

Nathalie Boy de la Tour a répondu à Jean-Michel Aulas, ce samedi, concernant l'annulation de la saison de L1.

Invité du plateau de L'Expresso, sur beIN Sports, Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la LFP, a évoqué l'actualité du championnat de France. La dirigeante est surtout revenue sur les propos de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui a conseillé hier de statuer d'une saison blanche en Ligue 1. Selon elle, l'idée du Lyonnais n'est pas du tout envisagée par l'instance nationale.

"Il est vraiment beaucoup, beaucoup trop tôt, aujourd'hui, pour pouvoir imaginer quoi que ce soit. On travaille sur tous les scénarios. A un moment, ce n'est pas une décision d'une personne (Jean-Michel Aulas, ndlr), le football c'est la solidarité entre les 40 clubs professionnels. Aujourd'hui, ses paroles n'engagent que lui. Cette solution est une solution que lui appelle peut être de ses voeux mais qui n'est pas celle qui est arrêtée par le conseil d'administration. Elle n'a même pas été abordée" avoue Boy de la Tour. "Franchement, on en est absolument pas là. Il y a plein de solutions alternatives qui peuvent exister mais je n'y crois même pas parce que je suis convaincue qu'on va aller au bout de notre championnat. Et on se donne les moyens d'y aller. On a encore beaucoup de semaines devant nous, on a la possibilité de faire jouer des matchs plusieurs fois par semaines. Il y a des solutions alternatives pour aller jusqu'au bout et on privilégie celles-ci. Ses paroles l'engagent (sourire)".

Relancée une nouvelle fois sur les propos d'Aulas, Boy de la Tour estime qu'il est "vraiment trop tôt pour se préoccuper" de la suite du championnat et tacle, en substance, le timing de la déclaration du président. "Ce qui est important, c'est la santé de tout le monde et de faire en sorte que lorsque le championnat va reprendre, d'aller jusqu'au bout. On a quand même réalisé près de 75% du championnat, il doit y avoir d'autres solutions si on imaginait un scénario catastrophique. On attend la réunion de l'UEFA, à la ligue on considère que le championnat ira jusqu'au bout".