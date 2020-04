Coronavirus - L1 : Rivère précise son projet pour une reprise de la saison

Sur RMC, Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, a réitéré sa proposition de terminer la saison en fin d'année civile.

Invité de l'émission "Team Duga", ce lundi soir sur les ondes de RMC, Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, est revenu sur son idée de finir le championnat en fin d'année 2020 et d'enchaîner la saison suivante sur l'année civile 2021. Le dirigeant des Aiglons estime que cette solution serait la plus "safe" à plusieurs niveaux. "Je demande de prendre du temps. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Je me plierai à l'avis collectif, mais aucun président ne souhaite prendre des risques sanitaires. J'ai du mal avec l'idée de cette reprise anticipée. On a un vrai problème sanitaire, on ne sait pas le résoudre", a d'abord estimé Jean-Pierre Rivère.

Le dirigeant azuréen persiste et signe avec son idée encore jugée originale par certains il y a un mois mais qui, au fil des semaines et des avancées de la pandémie, s'avère de plus en plus intelligente et légitime : "J'ai proposé de décaler tout le calendrier pour jouer sur un rythme normal, je ne sais pas si fin août-début de septembre on pourra jouer au football, mais on pourra prendre le temps de se préparer. Dans trois ou quatre mois, les choses seront peut-être plus faciles à organiser, certainement", a-t-il rappelé à nos confrères, et d'espérer publiquement que le football européen "profitera" de cette situation exceptionnelle pour modifier certaines de ses règles afin de s'améliorer.

"C'est un projet qui doit être porté par toute l'Europe, pas que par la France", a-t-il prévenu. "Mais avec une telle crise sanitaire, il faut se donner le temps et peut-être modifier les règles pour améliorer notre football. Dans ce que je propose, il y a un surcoût, oui. Mais pour moi, c'est secondaire. Il y a des gens compétents dans le foot. Si on a la sagesse de regarder la situation, de se mettre tous autour d'une table, on résout d'abord le problème sanitaire avant le problème financier. C'est notre responsabilité. Tout le monde doit faire des efforts pour sauvegarder notre football", a-t-il conclu.