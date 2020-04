Coronavirus - L1/L2 : un retour à l'entraînement le 11 mai ?

Réuni ce vendredi, le Conseil d'Administration de la LFP a travaillé et étudié le rapport sur les grands principes du protocole médical et sanitaire présenté par le docteur Eric Rolland, représentant des médecins des clubs professionnels. Ce protocole, qui sera finalisé d'ici la fin du mois d'avril, prévoit notamment que le retour des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 à l'entraînement pourrait avoir lieu à partir du 11 mai.

"En cours d’élaboration avec la Commission médicale de la FFF et les médecins des clubs professionnels, ce protocole prévoit notamment un retour des joueurs au centre d’entraînement la semaine du 11 mai pour effectuer un bilan médical complet (cardiologique, virologique et psychologique), ainsi que des tests PCR, puis un suivi médical quotidien, qui sera détaillé dans le protocole finalisé d’ici la fin du mois d’avril", détaille le communiqué de la LFP.