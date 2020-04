Coronavirus - L2 : le président de l'AC Ajaccio n'imagine pas la saison reprendre

À l'instar de Denis Le Saint, président de Brest (Ligue 1), Christian Leca, patron de l'AC Ajaccio (Ligue 2), ne voit pas comment la saison 2019-2020 pourrait aller à son terme. Face à la pandémie de coronavirus qui touche la France et la Corse, le président du club insulaire, actuel troisième de son championnat, n'a qu'une priorité et elle est sanitaire.

À lire aussi : Le président du Stade Brestois appelle à stopper la saison !

"Il faut qu’on l’on soit sérieux. Même en août ce n’est pas imaginable. On annule les Jeux olympiques et on sera capable de jouer au football dans le même temps ? L’incertitude sanitaire est trop importante. En Corse, nous sommes très touchés, nous avons une responsabilité envers nos joueurs et notre staff. J’attends de savoir si le confinement est prolongé pour commencer à en parler avec mes joueurs. Il faudra bien sûr négocier ensuite avec les diffuseurs, la LFP et l’État pour trouver une solution économique, mais ce n’est pas la priorité. La priorité est sanitaire et il faut que la raison prenne le dessus. C’est hautement improbable de pouvoir rejouer au football cette saison", a-t-il indiqué, dans des propos rapportés par RMC Sport.