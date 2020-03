Coronavirus - La belle initiative de Marco Reus et sa compagne Scarlett Gartmann

En cette période de crise sanitaire mondiale, les acteurs du monde footballistique se mobilisent pour apporter leur aide. Ces derniers jours, de nombreux dons financiers ont été effectués, notamment envers les hôpitaux. Ce vendredi, Marco Reus et Scarlett Gartmann, sa compagne, ont également réalisé un très beau geste financier en versant un demi million d'euros à destination des PME de la ville de Dortmund.

"Scarlett et moi appelons l'initiative #HelpYourHometown et décidons de faire un don de 500 000 € aux petites et moyennes entreprises de Dortmund. Restez en bonne santé, prenez soin de vous et soutenez-vous les uns les autres !" a annoncé le joueur sur son compte Twitter.